Gazzetta - Koulibaly-Napoli, nessuna delle parti vuole rompere: ecco cosa ha deciso Kalidou

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli. Il quotidiano racconta un possibile scenario sull'esito della trattativa.

Ecco cosa scrive Gazzetta su Koulibaly:

"Il giocatore, da parte sua, non vuol prendere iniziative che turbino il rapporto con l’ambiente partenopeo, cui è molto affezionato. Niente rinnovo Però al tempo stesso non ci sono i presupposti per allungare quel contratto in scadenza 2023. Perché i nuovi parametri del Napoli - gli stessi che hanno portato Lorenzo Insigne alla scadenza e all’addio - prevedono ingaggi che non superino i 3-3,5 milioni di euro netti. In pratica la metà di quanto attualmente guadagna Koulibaly ed è logico che Ramadani si guardi intorno prima di prendere in considerazione un rinnovo per il suo assistito a parametri completamente diversi dagli attuali. L’impressione è che nessuna delle parti voglia rompere. Per cui o si presenta una delle pretendenti, magari finora rimasta nell’ombra, per offrire a De Laurentiis quei 40 milioni di valutazione. Oppure Koulibaly resterà ancora al Napoli per la nona stagione consecutiva. Diventerebbe il capitano azzurro. Per poi dire addio l’estate prossimo"