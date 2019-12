Koulibaly capitano a Liverpool: Mertens sorpreso dalla decisione di Ancelotti, il retroscena

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla scelta di dare la fascia da capitano a Kalidou Koulibaly in Liverpool-Napoli. La decisione avrebbe sorpreso perfino Dries Mertens che sperava di avere i gradi di capitano non essendoci Callejon ed Insigne.

"C’era bisogno di svoltare, di rimettersi al centro del progetto Napoli chiudendo, definitivamente, ogni diceria. La prima mossa l’ha fatta, Ancelotti, affidandogli la fascia di capitano nella difficile notte di Anfield. Una decisione che ha sorpreso Dries Mertens che, in assenza di Insigne e Callejon, si sarebbe aspettato l’investitura da parte dell’allenatore, fosse stato soltanto per una questione di anzianità. Ma, affidando la fascia al difensore, Ancelotti ha inteso responsabilizzarlo e lui quel carico in più l’ha sopportato, mostrandosi d’esempio ai suoi compagni. Stasera, probabilmente, il grado di capitano ritornerà a Lorenzo Insigne, semmai l’allenatore decidesse di schierarlo dal primo minuto"