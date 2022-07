Gazzetta - Kim Min jae affascinato da Napoli: pronto quinquennale da 2 milioni più bonus

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive come Kim Min jae sia molto attratto dalla possibilità di giocare nel Napoli e soprattutto di poter disputare la Champions League. La trattativa resta complessa tra le due società.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"I contatti ci sono stati e il difensore asiatico è attratto dal campionato italiano e soprattutto dalla Champions, la migliore vetrina per i club. Ancora con i suoi agenti non è partita una vera trattativa ma il Napoli è pronto a offrire due milioni netti di ingaggio più bonus per cinque anni. Insomma una operazione che al momento costerebbe circa 40 milioni fra ingaggio e cartellino. Quelli che entreranno al Napoli dal Chelsea per il cartellino di Koulibaly, senza dimenticare che il club risparmierà sulla prossima stagione oltre 11 milioni, l’ingaggio al lordo del senegalese".