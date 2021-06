Gazzetta - Kaio Jorge-Napoli, gli azzurri offrono un contratto quinquennale: le cifre

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato l'offerta contrattuale che il Napoli avrebbe fatto a Kaio Jorge.

OFFERTA NAPOLI PER KAIO JORGE

Il quotidiano scrive: "Intanto, discuterà delle modalità contrattuali con il rappresentante di Kaio Jorge. Il Napoli sarebbe pronto ad offrirgli un milione di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Una proposta dignitosissima, considerata la giovane età del ragazzo e, soprattutto, la poca conoscenza del calcio europeo che potrebbe rappresentare, per lui, un handicap almeno per i primi tempi".