Gazzetta ipotizza: possibile futuro da dirigente al Napoli per Mertens, ci sarebbe già una scrivania pronta a Castel Volturno

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Mertens: "Spazio al pallone, dunque, il motivo per cui Dries ha conosciuto Napoli e se n’è innamorato al punto da immaginarsi persino dirigente nel momento in cui dovesse decidere di chiudere la carriera. Una scrivania sarebbe già pronta per lui nella sede di Castel Volturno. Ma siamo già andati oltre, mentre c’è un presente che lo richiede pronto per lanciare il Napoli verso la Champions League, mentre sul piano personale, lo vuole preparato per festeggiare il primato in assoluto nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi del club".