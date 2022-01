Gazzetta - Insigne torna tra i convocati per la Salernitana. Ounas atteso a Napoli per metà settimana

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, oggi Spalletti ritroverà certamente Lorenzo Insigne a disposizione nella gara contro la Salernitana.

"Contro la Salernitana Spalletti potrà contare anche su Lorenzo Insigne, che ha smaltito i guai all’adduttore e potrebbe subentrare nelle ripresa. Ai box, o meglio a riposo c’è un altro attaccante, Adam Ounas. Dopo il Covid sono emersi problemi al cuore per l’algerino che era in nazionale per la Coppa d’Africa. Tornato in Francia, è atteso a Napoli per metà settimana, per sottoporsi a vari controlli"