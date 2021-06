Gazzetta - Insigne, guerra di nervi con il Napoli per il rinnovo: accordo lontano ma volontà comune, si aspetta un'apertura

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne con il Napoli.

INSIGNE-NAPOLI GRANA RINNOVO

Il quotidiano scrive: "Fino adesso le parti non hanno avuto alcun incontro per una discussione nel merito di un accordo in scadenza nel 2022. È notorio che il club debba procedere con un taglio sugli ingaggi per rendere sostenibile una squadra ambiziosa. Ed è altrettanto noto che il giocatore vorrebbe riconosciuta una certa leadership, mostrata soprattutto nell’ultima stagione, anche a livello economico. Lorenzo vorrebbe restare a vita - prosegue Gazzetta - ma vuole capire anche qual è il progetto della società e di Luciano Spalletti per non essere di troppo. Al tempo stesso, dopo i dovuti chiarimenti, è lecito attendersi dal capitano un gesto di apertura verso le esigenze del Napoli"