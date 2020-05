Gazzetta - Infortunio Manolas, il Napoli corre ai ripari blindando Maksimovic: accordo fino al 2023, i dettagli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Maksimovic: "Il suo apporto è stato determinante nella fase prima della sospensione. Con Maksimovic al fianco di Manolas, Gattuso ha potuto testare la coppia di centrali difensivi sulla quale poter puntare nella prossima stagione, tenendo conto della probabile cessione di Koulibaly. In questo periodo, Cristiano Giuntoli sta discutendo con il suo manager per il rinnovo del contratto. Quello attuale è in scadenza a giugno 2021 e ci sono buone probabilità che il difensore serbo possa prolungare di altre due stagioni, fino al 2023".