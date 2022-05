Gazzetta - In quel doppio rigore c’è la sintesi del rapporto Napoli-Insigne

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul rapporto che c'è stato in questi anni tra la piazza napoletana ed il suo capitano Lorenzo Insigne che ieri ha salutato tutti segnando su calcio di rigore.

Ecco cosa scrive Gazzetta su Insigne:

"In ogni angolo del campo raccoglie affetto e chiede ai tifosi di incitare la squadra. Nella ripresa il mani di Hernani e lo stadio che accoglie quel rigore con un boato, perché tocca a Lorenzo: incrocia, colpisce il palo, poi segna Di Lorenzo. L’amico Mertens corre ad abbracciarlo per consolarlo. Ma ci pensa il Var a far ribattere il rigore: stavolta la fiondata è precisa e potente. Il capitano guarda la curva B, poi crolla faccia in giù sull’erba, abbeverata dalle sue lacrime. In quel doppio rigore c’è la sintesi del rapporto Napoli-Insigne"