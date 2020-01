Gazzetta: Immobile tira ai piccioni scivolando! Lobotka non dispiace nei suoi primi 20’ in maglia azzurra

Notizie calcio Napoli - Come raccontare la vittoria del Napoli contro la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a riassumere così alcune emozioni del match:

"Capita che Massa fischi il rigore che può riportare la gara in parità. Ma Immobile scivola sul piede d’appoggio tirando ai piccioni, manco ci fosse stato Maspero a scavare buche sul dischetto, chiedere al Salas juventino in un derby per conferma. Le espulsioni? La prima è quella di Hysaj e non c’è dubbio che sia da giallo anche l’entrata in ritardo su Immobile. Gattuso mette due linee a quattro, sacrificando Lobotka che non dispiace nei suoi primi 20’ in maglia azzurra. Poi su un contropiede di Zielinski, Leiva entra sul pallone ma Massa vede un fallo che non c’è e ammonisce il brasiliano, che ha uno scatto nervoso: rosso diretto. Dura 6’ la superiorità numerica laziale, ma la decisione dell’arbitro è sbagliata"