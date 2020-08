Gazzetta - Ilaria D'Amico saluta la serie A su Sky: ecco chi prenderà il suo posto

Ultime notizie. L'edizione odierna di Gazzetta scrive sulla nuova conduzione di Sky Calcio Show: "Da Lady Buffon a Lady Leonardo. Dalla compagna di un campione, icona del calcio italiano, a quella di un altro, calciatore brasiliano e dirigente giramondo. Ilaria D’Amico, dopo 18 anni, ha detto stop. Stop al calcio in tv. La conduttrice romana, che dal 2013 fa coppia fissa con Gigi Buffon, ha condotto per 15 anni Sky Calcio Show, il programma che accompagna il campionato di Serie A, per poi passare alla Champions League. Con la strana edizione 2020 di Lisbona si congederà dal pubblico calcistico della pay tv. E la candidata numero uno per raccoglierne il testimone è Anna Billò"