Gazzetta - Il via libera agli allenamenti collettivi dovrebbe arrivare già oggi

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Il via libera agli allenamenti collettivi dovrebbe arrivare già oggi, combinazione fra un prudente sì del Comitato tecnico-scientifico e la sua traduzione politica sull’asse ministero della Salute-ministero dello Sport. Non è un sì alle partite, però si tratta di un passo avanti. È stata Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, che ha parlato con il Cts e il suo coordinatore, a dire che «si dovrebbe andare in quella direzione, quella auspicata da tutti i tifosi"