Gazzetta - Il sogno scudetto si è sfilacciato! Per Spalletti scocca l’ora dei rimpianti

«Mi aspettavo qualcosa di più quando ho messo i calciatori freschi, invece abbiamo buttato troppo la palla avvantaggiando la loro fisicità. Un po’ di delusione c’è». Così nel post-partita di Napoli-Roma l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, oggetto del focus della Gazzetta dello Sport.

"Per Luciano Spalletti scocca l’ora dei rimpianti dopo il pareggio con la Roma. Il sogno scudetto si è sfilacciato via via nelle ultime due gare. Qualche primo bilancio fa capolino tra l’analisi della prestazione degli azzurri.

«Il risultato con la Roma ci penalizza nella classifica, ma rende abbastanza dignità per il calcio giocato. Abbiamo espresso per lunghi tratti un buonissimo gioco, potevamo segnare un altro gol nella prima parte, poi abbiamo sofferto».

«Dobbiamo solo vincere il 100% delle gare che ci restano», avvisa Spalletti dribblando il tema delle percentuali da attribuire alla rincorsa del Napoli?"