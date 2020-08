Gazzetta - Il Sassuolo fa muro per Boga: Il Napoli vira su Brekalo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Il Napoli segue anche Josip Brekalo, 22 anni, esterno offensivo del Wolfsburg e della nazionale croata. In questa stagione il ragazzo ha sommato 34 presenze e 4 gol. Possiede una discreta qualità nel palleggio, ma il suo punto di forza è il dribbling. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni, ed è legato al club tedesco da un contratto con scadenza 2023. Brekalo è un’opportunità che Giuntoli vuole tenere in piedi, mentre il Sassuolo non vuole fare sconti per Boga, per cui il club emiliano ha chiesto 40 milioni".