Gazzetta - Il rinforzo per la difesa arriva dalla Premier League

Calciomercato Napoli - Caccia al centrale per il Napoli che è già a lavoro per provare a sistemare la rosa di Antonio Conte nel mercato di gennaio e sfruttare l'occasione che si può palesare. L'Europa è l'obiettivo dichiarato e il Napoli conta di entrarci dalla porta principale, quella Champions League che significa prestigio e (soprattutto) ingenti entrate sicure nelle casse del club.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, a gennaio c'è da mettere a posto qualcosa. II Napoli di oggi manca di una riserva all'altezza dei titolari al centro della difesa, dove la notte di Coppa Italia ha confermato le difficoltà di Rafa Marin e Juan Jesus.

Il Napoli cerca l'occasione, magari tra gli esuberi dei top club all'estero. O tra "gli scontenti" in Italia. Perché un requisito fondamentale per gennaio è riuscire a trovare giocatori pronti all'uso, che abbiano già confidenza o conoscenza del campionato italiano. Ecco perché si guarda in casa Arsenal per Kiwior. Ed ecco perché viene monitorata con grande attenzione la situazione di Danilo alla Juve. Il brasiliano è in scadenza 2025, non rinnoverà e potrebbe valutare una partenza già a gennaio in casa di arrivo della proposta giusta.