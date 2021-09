Gazzetta - Il rapporto con De Laurentiis è di stima e fiducia: Napoli per Spalletti è un'isola felice. Chissà non possa essere il suo punto di partenza per vincere qualcosa

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul rapporto tra Spalletti e De Laurentiis.

"In entrambi i casi ha dovuto confrontarsi con giocatori simbolo. Con Totti, alla Roma, senza mai rinnegare le idee e le sue scelte. Un faccia a faccia tra due personalità forti, che ha determinato la fine della carriera del capitano giallorosso. Momenti vissuti anche nello spogliatoio nerazzurro, dove si è sempre opposto agli affronti di Mauro Icardi. Napoli rappresenta la sua oasi felice; il rapporto con De Laurentiis è di stima e fiducia, avendone condiviso la politica sin dal giorno della firma sul contratto. E chissà che non sia proprio Napoli il suo punto di partenza per vincere il primo scudetto italiano".