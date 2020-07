Gazzetta - Il padre di Messi prende casa a Milano vicino alla sede dell’Inter: operazione fiscale o trattativa con Zhang?

Calciomercato - Messi-Inter. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Jorge Messi è pronto ad andare a vivere in una casa vicina alla sede dell’Inter, tra i grattacieli di Poeta Nuova. Tutto confermato: il papà di Leo ha fatto domanda al Comune di Milano per avere la residenza il 6 giugno. Da tempo aveva in mente di fare qualcosa con l’Italia. E trasferirà la base dei suoi affari in città nel mese di agosto. Ad esempio la residenza a Milano è indispensabile per ottenere sconti sull’acquisto di un immobile. Ma i benefici possono essere ben maggiori, soprattutto per una stella come Leo. A tal proposito va detto che Jorge Messi, gestendo gli affari della Pulce, ha avuto non pochi problemi con il fisco spagnolo. Controversie milionarie che hanno portato anche a sostanziosi patteggiamenti. Un tira e molla che un anno fa ha spinto Leo a un clamoroso sfogo: ‘Ho pensato di lasciare la Spagna’. E se stesse maturando quel momento? Del resto le norme italiane concedono una franchigia di appena 100 mila euro per i guadagni (sponsor, eccetera) maturati all’estero. E per i Messi questa fetta dei proventi può toccare anche i 50 milioni, non considerando i 50 garantiti dal Barcellona ogni anno. Va detto, però, che in prospettiva questa facilitazione non può essere sommata all’incentivo del Decreto Crescita. Infatti se un domani davvero Messi si accordasse con Suning pagherebbe solo il 25% delle tasse e sottoscrivesse un triennale con i nerazzurri. Ma dovrebbe rinunciare all’altra agevolazione"