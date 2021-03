Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Gazzetta, il Napoli avrebbe deciso di puntare totalmente su Alex Meret la prossima stagione. Chi dovrebbe andare via è il cololmbiano David Ospina: "Possibile la partenza di Ospina. Per lui non c’è un problema di budget ma ha buone offerte da Messico, Turchia ed Emirati Arabi".