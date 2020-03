Gazzetta - Il Napoli vuole chiudere subito Tsimikas: aumentata l'offerta per bruciare la concorrenza dell'Inter

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe accelerato per chiudere l'affare Tsimikas aumentando l'offerta iniziale a 15 milioni complessivi. Gli azzurri erano fermi a 10 nelle scorse settimane. Ecco i dettagli: "Giuntoli darà fretta all’Olympiacos per definire l’operazione legata all’acquisto di Kostas Tsimikas, soprattutto adesso che all’esterno sinistro greco è interessata anche l’Inter. Il Napoli potrebbe arrivare ad un massimo di 15 milioni tra cash (10 milioni) e bonus (5)".