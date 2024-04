Gazzetta - Il Napoli si sta defilando per Santiago Gimenez per due motivi

Santiago Gimenez si allontana dal Napoli. Lo scrive questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come l'attaccante del Feyenoord sia opraticamente uscito dai radar del club azzurro che sta cercando una punta in grado di sostituire al meglio Victor Osimhen che verrà ceduto la prossima estate per il valore della clausola rescissoria.

Santiago Gimenez si allontana dal Napoli

Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport l'attaccante Santiago Gimenez si allontana sempre di più dal Napoli. Si è infatti scatenata una vera e propria asta sul calciatore del Feyenoord che ha di fatto alzato la valutazione iniziale che adesso si assesta intorno ai 70 milioni di euro. Una cifra importante che il Napoli non intende, al momento, assecondare. Per Gimenez ci sono offerte dalla Premier League.