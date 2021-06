Gazzetta - Il Napoli si avvicina a Ziyech, ma lui preferisce andare al Milan: la situazione

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport anche il Napoli si sarebbe avvicinato a Ziyech che al Chelsea praticamente ha trovato pochissimo spazio.

Ziyech

IDEA ZIYECH

Il quotidiano scrive: "Anche il Napoli si è avvicinato a Ziyech, tuttavia il nazionale marocchino preferisce la soluzione milanista. Ma il Chelsea è entrato nell’ordine di idee che questo trasferimento può avvenire soltanto in prestito? La questione è delicata, c’è bisogno di tempo perché decolli una trattativa vera e propria. Si comprende bene, perciò, come la pratica sia ancora ai primi passi. Chelsea e Milan devono prima sbrogliare la matassa di equivoci sorti negli ultimi giorni. In ogni caso a Pioli Ziyech piace, eccome".