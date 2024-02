Gazzetta - Il Napoli rischierebbe soltanto un altro autogol decidendo di escludere ancora Zielinski

La Gazzetta dello Sport lo definisce un vero e proprio autogol qualora il Napoli decidesse di non mandare in campo Piotr Zielinski. Come è ormai noto, il polacco non rinnoverà con il Napoli avendo già raggiunto un accordo da tempo con l'Inter per la prossima stagione. Il club azzurro ha anche escluso Piotr dalla lista della Champions League. Ecco cosa si legge sulla Gazzetta:

"Arrivati a questo punto, la società rischierebbe soltanto un altro autogol decidendo di escludere ancora Zielinski: Piotr va sfruttato fino in fondo finché dimostrerà di avere la testa connessa sull’obiettivo e attaccamento alla maglia. E soprattutto sulla seconda questione, nessuno può mettere in dubbio il legame di Zielinski con città e tifoseria: nelle celebrazioni per lo scudetto, Piotr è diventato anche un murale su un palazzo a Quarto".