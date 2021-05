Gazzetta - Il Napoli piomba sul centrale Pau Torres del Villarreal: fissato il prezzo, garantisce Albiol

CALCIOMERCATO NAPOLI - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe fortemente interessato a Pau Torres, difensore centrale del Villarreal appena approdato in finale di Europa League. Il prezzo base, per la rosea, sarebbe di 30 milioni.

Pau Torres

MERCATO NAPOLI, OBIETTIVO PAU TORRES

Il quotidiano scrive: "C’è un pezzo del vecchio Napoli protagonista al Villarreal approdato in finale di Europa League. Quel Raul Albiol che dopo il successo dell’andata (con gol personale) ha messo il timbro sullo zero a zero nella semifinale di ritorno a Londra con l’Arsenal, una prestazione granitica in coppia con Pau Torres, 24 anni, nazionale spagnolo, finito ora nei radar napoletani. Torres è un difensore che sta crescendo alla scuola dell’ex centrale partenopeo, tanto da stuzzicare le attenzioni anche di Real Madrid e Manchester United che monitorano la situazione. Due rivali insidiose per il Napoli che studia Pau Torres da tempo: con il pass della qualificazione Champions in mano, le manovre azzurre potrebbero avere un’accelerata"