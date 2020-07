Gazzetta - Il Napoli non farà ulteriori mosse per Osimhen: ADL non vuole farsi intrappolare nel gioco a rialzo delle commissioni

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Osimhen: "Come a un tavolo di poker, il Napoli da giocatore esperto preferisce mantenere la calma, aspettando che siano altri a sbagliare mossa e scoprire l’eventuale bluff. L’affaire Osimhem appare in una situazione di stallo, ma in realtà telefonate e abbocchi continuano a esserci soprattutto fra le società. Di sicuro il Napoli non farà ulteriori mosse col giocatore nigeriano, che venendo in città ha avuto anche modo di scoprire dalla viva voce di Rino Gattuso quale sia il progetto tecnico su di lui. Al tempo stesso Victor ha conosciuto anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha seguito con attenzione il cambio di procure, dando la sua disponibilità a ritoccare alcuni aspetti sull’ingaggio, ma senza farsi intrappolare in un gioco al rialzo di commissioni, che come malcostume del calcio a livello internazionale finiscono per condizionare queste trattative. La DW Sports Management, attraverso l’agente francese William D’Avila, ha come obiettivo primario portare in Premier Osimhen per capitalizzare al massimo il passaggio"