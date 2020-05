Gazzetta - Il Napoli è in salute, confortanti risposte dai test atletici: Gattuso ha subito alzato i ritmi

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle condizioni di forma del Napoli: "Le indicazioni che arrivano da Castel Volturno raccontano di una squadra in salute, che sta rispondendo con grande impegno alle sollecitazioni dell’allenatore. Dopo due settimane di allenamenti individuali, il gruppo ha ripreso a lavorare in maniera collettiva. Gattuso sta provando gli schemi e quei movimenti che avevano permesso al Napoli di riabilitarsi dopo un primo momento di stagione tutto da dimenticare, a parte le due partite con il Liverpool, nel girone di Champions. In questi giorni la presenza del pallone è divenuta una costante, i test a cui sono stati sottoposti i giocatori hanno evidenziato uno stato di forma generale apprezzabile"