Gazzetta - Il Napoli ha vinto anche per il coraggio tattico: Pirlo non ha osato

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Lo abbiamo sempre detto: per battere questa Juve bisogna pareggiare la sua forza etica, la sua disponibilità al sacrificio. Il Napoli, cui spesso è stata rimproverata carenza di veleno e di cazzimma, lo ha fatto. Ma il Napoli ha vinto anche per il coraggio tattico. Gattuso veniva da 4 sconfitte in 7 partite, ma ha schierato 4 attaccanti e Zielinski accanto all’unico vero interditore: Bakayoko. Pirlo, che arrivava da 6 vittorie su 7 e un solo gol subito, non ha osato altrettanto. Pirlo si compiace molto dei suoi clean sheet e di un certo esibizionismo tattico (le rotazioni, i terzini guardioleschi…), ma fatica a sfruttare l’enorme potenziale offensivo a disposizione. Con 41 gol la Juve di CR7 ha il 6° attacco del campionato, 10 meno dell’Inter. Difendersi conta, ma una squadra costruita per competere in Champions deve essere molto più offensiva e dominante"