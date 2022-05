Gazzetta - Il Napoli ha sondato due nomi per rimpiazzare Osimhen

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di sondaggi Napoli per due attaccanti in caso di cessione di Victor Osimhen.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Le alternative In questo senso le opzioni preferite al momento sono quelle che riguardano il centravanti del Sassuolo e della Nazionale, Gianluca Scamacca, classe 1999. Per sondare il terreno De Laurentiis si è già informato col club emiliano e la valutazione è di poco superiore ai 40 milioni. È chiaro che, più presto si muoverà il possibile affare Osimhen, prima Spalletti potrà lavorare sulla squadra sapendo come plasmare il gioco. Una ulteriore opzione è quella sull’inglese di origini albanesi Armando Broja"