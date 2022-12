Gazzetta - Il Milan ritrova due giocatori per lanciare subito la rincorsa sul Napoli

Non serviva una prova da 9 o 10 al Milan, ma un segnale di ripresa sì: Origi l’ha dato con un destro a giro che si è stampato sulla traversa. Giocava da numero nove e lo è stato davvero: riferimento d’area, centravanti alla costante ricerca di spazi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Le due occasioni principali del Milan, nella sfida all’Arsenal a Dubai, sono sue. A Yacine Adli è stata invece riservata la trequarti: Pioli l’ha provato da dieci, e nella sua prova c’è un po’ di tutto. Per l’allenatore è evidentemente promosso. De Ketelaere è arrivato a Dubai nella tarda serata di ieri e solo oggi sarà disponibile per l’allenamento: Maldini e Massara scommettono che CDK si farà e c’è da crederci. Anche Adli è un altro investimento in attesa di essere ripagato: servono altre interpretazioni convincenti. Già dal Liverpool, che il Milan affronterà qui tra due giorni. Il sole di Dubai può aver riacceso un 9 e un 10, travestiti da 27 e 7: altri numeri che al Milan servono per lanciare subito la rincorsa sul Napoli"