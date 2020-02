Gazzetta - Il metodo Gattuso funziona, ma parlare di rinascita Napoli è forse un po' presto: Brescia sarà un'altra prova

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla vittoria del Napoli a Cagliari: "Il Metodo Gattuso funziona, anche se il tecnico non si fida ancora: dal Meazza alla Sardegna Arena trova il filo logico per dare continuità al suo Napoli che finalmente non subisce gol in una partita di campionato e vince una partita accorta e intelligente, con l’unico effetto speciale nella grande giocata di Dries Mertens che illumina la serata. La girata di destro del belga - a un solo gol da Hamsik, 120 contro 121, nei top goleador azzurri di sempre - è roba da biliardo, ma il Napoli segna nel momento in cui alza il suo baricentro e comincia a giocare con insistenza dalle parti di Cragno. Il Cagliari 2020 non sa più vincere nel proprio stadio, ma va detto che in una serata del genere, con un Napoli che non ha mai concesso spazi, l’assenza di Radja Nainggolan si è fatta sentire particolarmente. Parlare di rinascita del Napoli? Forse è presto. Brescia sarà un’altra prova"