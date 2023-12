Gazzetta - Il doppio tabù stagionale del Napoli allo stadio Maradona

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul doppio tabù stadio maradona per il Napoli:

"C’è da voltare pagina in fretta e la musichetta della Champions può aiutare i giocatori a ritrovare stimoli e concentrazione giusta per vincere finalmente una partita al Maradona Non capita dal 27 settembre, decisamente troppo tempo. In più nel proprio stadio il Napoli non ha mai vinto in Europa nell’attuale stagione e bisogna tornare al 15 marzo scorso, successo negli ottavi di ritorno contro l’Eintracht Francoforte, per trovare un risultato positivo".