Gazzetta - Il discorso contratto tra ADL e Gattuso è chiuso per volontà di entrambi: devono tornare a parlarsi per il bene del Napoli

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Gattuso e De Laurentiis: "C’è da difendere un patrimonio chiamato Napoli, di giocatori e non solo, che ancora può dare soddisfazione in una stagione decisamente unica, per modo di svolgimento. Per farlo occorre che i due maggiori protagonisti - De Laurentiis e Gattuso - riprendano a parlarsi. Non più per discutere di contratto futuro - che quel discorso ormai è chiuso per volontà di entrambi - , ma per chiarire almeno qualche incomprensione e condividere un cammino comune sino a maggio. Poi ognuno prenderà la sua strada"