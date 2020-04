Gazzetta - Il calcio vuole provare a ripartire, lo farà a porte chiuse: la ripartenza è minacciata da mille potenziali complicazioni

All’inizio del prossimo mese, sempreché non si decida per ulteriori proroghe, sarà possibile cominciare con lo screening e i primi allenamenti soft: ma poi su quali strade si proseguirà per riuscire a tagliare il traguardo della ripresa del campionato? Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Siamo alle prime tracce dell’itinerario che potrebbe far ripartire la serie A, ma anche la B e la C. Il protocollo è aperto alle osservazioni delle componenti, primi fra tutti calciatori e allenatori, che entro venerdì faranno pervenire le loro osservazioni per giungere poi alla prossima riunione di martedì. Il viaggio verso la ripartenza è sempre minacciato da mille potenziali complicazioni. E condizionato dall’indispensabile via libera del governo. Ma il calcio ora vuole provarci. Ovviamente a porte chiuse"