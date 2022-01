Gazzetta - Il Bologna dimentica distinta gara nel sistema della Lega ma l'arbitro la riceve: rischia 3-0 a tavolino

Serie A - C'è il giallo distinta in Bologna-Inter. A raccontare questo surreale episodio è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"La distinta del Bologna, documento che ormai da diverso tempo i club compilano online su un’area extranet della Lega, era stata caricata dai dirigenti rossoblu la sera precedente. Una sorta di “bozza”, che andava rivista il giorno della partita in caso di disputa della gara. Il caos che ha animato la vigilia del match-con lo stop imposto dalla Asl diventato ufficiale dopo le ore 21 di mercoledì – ha provocato la «dimenticanza». La distinta non è stata rimossa dai dirigenti del Bologna, tanto da esser diventata ufficiale, finita nelle mani dell’arbitro e in quelle dell’Inter. Avrebbero spiegato all’arbitro come il documento caricato on line fosse da considerare solo, e appunto, una bozza. Il vizio di forma sarà valutato dal Giudice Sportivo: in linea teorica, “presentare” una distinta e poi non essere fisicamente allo stadio di fatto porta dritto allo 0-3 a tavolino".