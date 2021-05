Gazzetta - Idea Castrovilli per il Napoli: gli azzurri potrebbero mettere sul piatto due pedine gradite a Gattuso

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sulla Fiorentina: "Il secondo passaggio è decidere il futuro di Castrovilli. Il numero 10 è un talento di valore assoluto. Anche in questo campionato condizionato da qualche problema fisico ha dimostrato in alcune gare tutte le sue potenzialità. Castrovilli ha molte richieste, ovviamente. Lo stesso giocatore non esclude a priori la possibilità di lasciare Firenze. Anche se è legato al presidente Commisso e ai colori viola. In prima fila c’è il Napoli che l’estate scorsa aveva offerto più di quaranta milioni per il centrocampista. E se i due club si sedessero nuovamente a un tavolo per valutare la posizione di Castrovilli? Impossibile pensare che De Laurentiis possa mettere sul piatto i soldi di un anno fa. La società partenopea potrebbe però avere delle contropartite tecniche gradite a Gattuso. Politano, a esempio. e il centrocampista Demme"