Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta del Napoli contro il Parma: "Bravo il Parma. E il Napoli non può parlare di sfortuna, come sostiene un onesto Gattuso, che forse sperava di trovare una matassa meno complicata da sbrogliare. Ma i mali di questo Napoli vengono da lontano e il capro espiatorio Ancelotti non era il rimedio. Per l’Europa ripassare. Non è proprio il campionato giusto".