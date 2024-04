Gazzetta - I giocatori del Napoli hanno la tendenza a mettere in difficoltà il compagno, invece di dargli una mano

Ultime notizie SSC Napoli - Nel trailer del film scudetto del Napoli si sente Luciano Spalletti urlare in spogliatoio: «I risultati si ottengono di squadra, non singolarmente», come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il Napoli si mette in difficoltà da solo

Il Frosinone con il Napoli in Serie A aveva sempre perso – 5 su 5 -, il pareggio dà un po’ di sostanza e fiducia per il finale.