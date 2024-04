Ultime notizie SSC Napoli - I quindici minuti di bellezza assoluta che avevano schiantato il Monza una settimana fa sono stati tristemente transitori in casa Napoli, come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, anche se Matteo Politano ha provato subito a prolungare l’effetto balsamico della vittoria in Brianza con un sinistro a giro che ha sbloccato la partita.