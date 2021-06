Gazzetta - Hysaj e Maksimovic andranno alla Lazio di Sarri: c'è un indizio che lascia pochi dubbi

Serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla Lazio: "La Lazio targata Maurizio Sarri sarà disegnata partendo dalla difesa. Per ragioni di modulo, ma anche di nomi. Prima di tutto, la retroguardia biancoceleste dovrà registrare il passaggio dalla formula a tre elementi delle gestione Inzaghi a quella a quattro, marchio del tecnico toscano. Così mentre tra i pali Sarri ritroverà il suo titolare degli anni di Napoli, Pepe Reina, anche nella linea arretrata si prevedono nomi già alle sue dipendenze. Nikola Maksimovic e Elseid Hysaj sono in scadenza di contratto col Napoli. Sono gli obiettivi in pole nella lista dell’ex allenatore della Juventus. Ieri pomeriggio, in una nota sul sito ufficiale del club redatta dall’agenzia inserita nell’ufficio stampa, sono stati indicati come innesti per il nuovo corso tecnico. Nomination che hanno suscitato attenzioni impreviste tra chi sui canali social della Lazio cercava la notizia dell’annuncio ufficiale di Sarri".