Gazzetta - Giuntoli vuole prendere un terzino sinistro prima del ritiro di Dimaro: tre nomi davanti a tutti, c'è una new entry

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive della priorità terzino sinistro in casa Napoli. L'obiettivo sarebbe quello di acquistarne uno prima del ritiro di Dimaro.

TERZINO SINISTRO NAPOLI

Il quotidiano scrive: "Il mercato è tenuto sotto controllo, il ds sta valutando alcuni profili che potrebbero fare al caso del Napoli. L’intenzione è quella di garantire a Luciano Spalletti un esterno basso mancino per l’inizio del ritiro. Nelle ultime ore, è venuto fuori il nome di Nuno Tavares, 21 anni, nazionale Under 21 del Portogallo. Il ragazzo è di proprietà del Benfica e piace molto ai dirigenti napoletani. Il cartellino costa intorno ai 6-7 milioni di euro, ma resta da verificare se nel contratto che lega il difensore al Benfica sia prevista una clausola rescissoria. In ogni modo, l’intenzione è di procedere spediti, di trovare un accordo e di bloccare il giocatore. Con il Lille, Giuntoli ha discusso più volte di Reinildo Mandava. Potrebbe arrivare, invece, Gabriel Gudmundsson, 21 anni, esterno mancino del Groningen"