Gazzetta - Giuntoli è in cerca di un difensore: poker di nomi sul tavolo

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Gazzetta, il Napoli sta lavorando per un difensore: "Il ds sta lavorando anche per potenziare l’intero reparto. A gennaio ha acquistato dal Verona, Rrahmani che arriverà a fine stagione. Nei suoi piani ci sono un paio di trattative da approfondire e che riguardano il tedesco Koch, del Friburgo, e Nikola Milenkovic, nazionale serbo della Fiorentina. Per gli esterni, interessano Tsimikas dell’Olympiacos, e Michal Karbownick, nazionale polacco, del Legia Varsavia".