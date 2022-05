Gazzetta - Ghoulam saluta Napoli: Spalletti ha in programma una sorpresa

Calcio Napoli - Non solo Lorenzo Insigne, oggi sarà l'ultima a Napoli anche per Faouzi Ghoulam. Il contratto dell'algerino non verrà rinnovato e dal 1 luglio sarà libero di trovarsi squadra. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive come anche per il terzino sinistro sarà prevista una sorta di passerella.

Ultima gara Ghoulam con il Napoli

