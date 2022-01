Calciomercato Napoli - Il Napoli non rinnoverà il contratto a Ghoulam. A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Dopo le difficoltà per Tagliafico, il d.s. Giuntoli ha puntato su Olivera per la fascia sinistra della difesa. Accordo sui 12 milioni per la prossima estate, ma si sta provando ad anticipare l’arrivo dell’uruguaiano già ora. Non verrà così rinnovato il contratto di Ghoulam".