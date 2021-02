Gazzetta - Gattuso si prende anche le responsabilità non sue, De Laurentiis cosa fa? Altro che tweet, servirebbero interventi convinti

Napoli calcio - Gattuso continua a urlare nel deserto e se questa squadra non è più ricettiva alle indicazioni date di sicuro la colpa è anche sua, secondo la Gazzetta dello Sport.

"Però se c’è una cosa che non si può rimproverare al tecnico è quello di metterci sempre la faccia e prendersi tutte le responsabilità, anche quelle che non gli competono. Il problema è che Gattuso è l’unico a mettercela la faccia. Qui più dei cinguettii di De Laurentiis servirebbero interventi convinti, che invece latitano. E non parliamo di difendere l’allenatore, ma qui di salvaguardare il giocattolo Napoli, arrestare questa caduta libera di una squadra che non brilla per personalità"