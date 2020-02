Gazzetta - Gattuso non si è vergognato di fare un catenaccio con la pummarola 'ncoppa: dietro l'impresa di San Siro c'è molto del suo merito

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato così la vittoria del Napoli nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter: "Gattuso il derby l'ha vinto. Dalla sua antica panchina ha guidato al sacco di San Siro, battendo l'Inter che non perdeva da 10 partite. Con 22 punti in meno in campionato rispetto a un anno fa, il Napoli può medicare in coppa la sua sragione disgraziata. E' stato un Napoli a immagine e somiglianza di Rino: tosto, concentrato, combattivo. Demme, il migliore, rende l'idea. Insigne in panca pure. Ha deciso Fabian Ruiz, fuoriclasse dormiente. Gattuso non si è vergognato di presentare un catenaccio con la pummarola 'ncoppa: raccolti e ripartire. Nell'emergenza e nella disparità di valori vale tutto. Ma non sfugga il 52% di possesso palla del primo tempo. Il Napoli ha anche giocato. E comunque, per passare dal 2-3 col Lecce all'impresa di San Siro, un allenatore deve metterci tanto. E rino lo ha fatto. Bravo"