Gazzetta - Gattuso ha pagato la serata grigia di Insigne: il tecnico azzecca i cambi in mediana nel secondo tempo

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Gazzetta scrive:

"Così Gattuso nel secondo round ha potenziato la fase offensiva: fuori Elmas per Politano e Zielinski in mediana e fianco di Bakayoko per il 4-2-3-1. La sfida è diventata una vera partita, il Napoli è partito subito più forte e ha abbassato l’Atalanta. (…) Gattuso ha fatto un’altra mossa giusta: cambio dei mediani (dentro Demme e Lobotka) per avere più fiato e più ritmo e poi Petagna. Ma ha pagato la nottata grigia delle sue punte, Insigne in primis al quale la brama del centesimo gol in azzurro sembra averlo paralizzato".