Gazzetta - Gattuso e squadra coltivano il sogno quarto posto: garantito l'impegno massimo per raggiungere questo obiettivo

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non pone limiti a questo Napoli che, in caso di successo stasera contro la Sampdforia, potrebbe ritornare clamorosamente in corsa anche per il quarto posto dopo i passi falsi di Roma ed Atalanta. Ecco cosa scrive nel dettaglio la rosea.

"Si parla d’Europa, adesso. Si, proprio così. Napoli guarda la classifica e mette mano ai conti. I risultati di questa giornata gli sono stati favorevoli, le squadre dal quarto al nono posto hanno tutte pareggiato e se stasera dovesse battere la Sampdoria, arriverebbe a meno due punti dalla zona Europa League. Che resta l’obbiettivo, senza averne la priorità. Perché il Napoli non vuole porsi limiti. Mancano 17 partite alla fine del campionato ed è stato fissato anche il tetto dei punti da conquistare: 40 con una media di 2,35 punti a match. A quota 67 l’Europa dovrebbe essere garantita e chissà che non possano essere utili, questi punti, anche per il quarto posto. Ma, al momento, né Rino Gattuso né i giocatori ne parlano tra di loro, ciascuno coltiva il sogno Champions, garantendo il massimo dell’impegno"