Gazzetta - Gattuso continua a lavorare con intensità, vuol far crescere una squadra brillante e aggressiva

L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso continua a lavorare con intensità a Castel Volturno, con particolare attenzione alla costruzione dal basso secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Come fatto senza paura contro l’Inter (solo all’85’ il primo lancio lungo di Ospina, che per il resto ha sempre giocato subito la palla in area coi compagni). Con questo lavoro il tecnico intende dare sicurezza alla squadra. Che poi il possesso palla in questo caso possa diventare un modo per difendersi, non c’è dubbio, ma il catenaccio di storica memoria era un atteggiamento passivo, tatticamente diverso. Da quel palleggio il tecnico calabrese vuol far crescere una squadra brillante e aggressiva”