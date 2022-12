Gazzetta - Feeling Osimhen-Spalletti nato dopo un litigio in campo: il retroscena

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio su alcune curiosità che coinvolgono l'attaccante Victor Osimhen del Napoli. Tra queste il quotidiano racconta un po' come è nato il feeling tra il centravanti e l'allenatore Luciano Spalletti.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport su Osimhen e Spalletti

"Con Luciano Spalletti il rapporto si è cementato quest’estate paradossalmente dopo un clamoroso rimprovero pubblico da parte del tecnico toscano. Osimhen nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro fu mandato anzitempo negli spogliatoi dall’allenatore del Napoli perché reo di aver protestato in maniera eccessiva per un mancato fischio in partitella. Il giorno dopo, però, Spalletti andò a cercare il suo attaccante per stringergli la mano, un gesto di fiducia e di “pace” che ha fatto scoccare la scintilla tra i due, il cui feeling oggi è ai massimi livelli"