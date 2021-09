Gazzetta esalta Spalletti: fa la partita, anche se Manolas la mette in salita. Cambia passo nella ripresa, vince meritatamente e fa sognare il Maradona

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia Luciano Spalletti per come ha saputo mettere la squadra in campo contro la Juventus. La rosea ha dato 7,5 in pagella all'allenatore del Napoli: "Fa la partita, anche se Manolas la mette in salita. Cambia passo nella ripresa, vince meritatamente e fa sognare il Maradona. Incide nel match come una volta faceva Allegri. Grazie ai cambi riesce a imporre il cambio di ritmo senza perdere equilibri e soffrire le ripartenze della Juve. Dopo tre partite ha 8 punti in più di Max"