Gazzetta esalta la Juve: "La squadra di Sarri vola con una prova da vecchie maniere. Cosa ne sarà dello scudetto?""

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha commentato la vittoria di ieri della Juventus per 4-3 grazie all'autogol di Koulibaly. Ecco quanto riferisce la Rosea: "La squadra di Sarri vola con una prova da vecchie maniere.

Cioè: se la Juve in ritardo, che non ha avuto in panchina il suo nuovo allenatore, che gioca con le vecchie idee, che quasi non ha impiegato i gioielli di mercato, che fatica a smaltire gli esuberi, che ha appena subito il trauma del grave infortunio del suo capitano... Se una Juve annunciata in questo stato, demolisce così il Napoli, cioè l’avversario più accreditato, cosa sarà della lotta scudetto, quando i campioni metteranno in atto tutte le loro potenzialità?"